Из раны сочилась кровь: Кристина Пяртельпоэг рассказала про недавнюю пластическую операцию

В новом эпизоде реалити-шоу Маллукас стало известно, что 30-летняя Пяртельпоэг сделала месяц назад липосакцию. Маллукас, которая в тот же день легла под нож того же врача, захотела сделать свою и без того стройную фигуру еще красивее, удалив лишнюю кожу. „Теперь мы худые как никогда раньше“, - сказала блогер на камеру.

В ходе операции Пяртельпоэг избавилась от четырех килограммов жира. „Сейчас мой живот немного опух, но уже становится лучше. Скоро вы все увидите, я как-нибудь сделаю фотографии в белье“, - пообещала девушка, у которой в Instagram около 40 000 подписчиков.

А Маллукас, отправившаяся удалять лишнюю кожу, избавилась только от 84 граммов. „Я ожидала более впечатляющего результата“, - призналась она. „На самом деле у тебя и отрезать то больше нечего“, - заявила на это Пяртельпоэг, добавив, что ей повезло избавиться от большего груза, чем ее подружке.

Однако было очевидно, что восстановление после операции проходит болезненно, и Пяртельпоэг не могла показать все перед камерами, потому что из раны сочилась кровь. „Мы выглядим так, будто пили всю ночь“, - сказала Маллукас, которая могла больше помогать своей подруге, так как ее операция прошла легче. „На самом деле Маллу очень заботится обо мне. Благодаря этому, но и не только, она мне очень нравится. Вчера, когда я сказала, что хочу воды, она уже встала и принесла мне воду“, - говорит Пяртельпоэг, описывая их дружбу.