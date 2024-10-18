Канье Уэста обвинили в изнасиловании: к преступлениям причастна его жена Бьянка Цензори

Как известно, бывшая помощница рэпера Лорен Пишотта обвинила Уэста в изнасиловании. Она подала на него 88-страничный иск, в котором заявила, что артист сначала „накачал“ ее наркотиками, а затем совершил над ней насилие.

Как пишет издание Der Spiegel, к своей первой жалобе Пишотта добавила новые обвинения, в которых фигурирует имя жены знаменитости. Лорен утверждает, что Цензори была организатором секс-вечеринок Канье.

По ее словам, женщина была „координатором оргий“ и поддерживала все „извращенные сексуальные фантазии“ мужчины. Экс-помощница добавила, что Уэст неоднократно предлагал ей посетить его секс-вечеринки.

Женщина назвала рэпера „хищным, агрессивным, вульгарным, извращенным человеком“. Она заявила, что Канье использовал свою популярность и положение для удовлетворения „ненасытной сексуальной жадности“. Во время секс-вечеринок он, мол, делал ужасные и садистские вещи.

Сам Уэст и его избранница пока не комментировали обвинения в свою сторону. В то же время P. Diddy уже месяц находится под стражей и отвергает все обвинения. Суд по его преступлениям запланирован на май следующего года.

Напомним, ранее против P. Diddy выдвинули шесть новых обвинений. Самой молодой жертве было всего 16 лет.