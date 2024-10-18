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18.10.2024, 12:00

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Помолвка на Дунае, свадьба в замке в Венгрии. Беременная Элина Нечаева: с Ахмедом я могу чувствовать себя женственной

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Готова к большим переменам в жизни: Элина хочет стать заботливой, поддерживающей и вдохновляющей мамой и создать для своего ребенка любящую, безопасную и творческую среду.
Готова к большим переменам в жизни: Элина хочет стать заботливой, поддерживающей и вдохновляющей мамой и создать для своего ребенка любящую, безопасную и творческую среду.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

В жизни оперной певицы Элины Нечаевой наступили серьезные перемены. В конце лета она вышла замуж за венгерского танцора и хореографа Ахмеда Муссу. Молодожены ждут первенца, о чем они впервые узнали во сне.

Всегда жизнерадостная Элина Нечаева (32) светится, но уже по-другому. В ее глазах — глубокое спокойствие и непередаваемая радость. „В моем сердце безграничная любовь и покой, но в то же время волнение и огромная ответственность за новый этап в жизни. Чувство благодарности за жизнь, за мою работу и за моих близких подобно яркому свету, наполняющему мои дни“, — поэтично описывает она. Ожидание ребенка сделало Элину еще более женственной, сопереживающей и чувствительной. Она говорит, что воинственность и упрямство отошли на второй план, и теперь жить стало намного легче.

Элине удалось сохранить новость о беременности в тайне в течение восьми месяцев. Она ни слова не сказала даже своим друзьям. Знали только самые близкие члены семьи. Сохранение тайны было осознанным выбором. Счастливая новость была обнародована спонтанно в минувшие выходные на сцене пражского концертного зала O2 Arena перед 10 000 зрителей — один из вокалистов итальянского поп-трио Il Volo попросил публику поаплодировать за то, как прекрасно Элина выступила, будучи беременной.

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