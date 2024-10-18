ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Помолвка на Дунае, свадьба в замке в Венгрии. Беременная Элина Нечаева: с Ахмедом я могу чувствовать себя женственной

Всегда жизнерадостная Элина Нечаева (32) светится, но уже по-другому. В ее глазах — глубокое спокойствие и непередаваемая радость. „В моем сердце безграничная любовь и покой, но в то же время волнение и огромная ответственность за новый этап в жизни. Чувство благодарности за жизнь, за мою работу и за моих близких подобно яркому свету, наполняющему мои дни“, — поэтично описывает она. Ожидание ребенка сделало Элину еще более женственной, сопереживающей и чувствительной. Она говорит, что воинственность и упрямство отошли на второй план, и теперь жить стало намного легче.