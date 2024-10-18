Тейлор Свифт — символ миллениалов. Почему певица стала голосом искренности для целого поколения?(1)
Музыкальный критик Николай Овчинников (1988 года рождения) объясняет почему Тейлор Свифт (1990 года рождения) — главное лицо его поколения, пишет Delfi Life.
Из последних новостей — тур американской певицы Тейлор Свифт может принести экономике 1 млрд долларов. Свифт — человек 2023 года по версии журнала Time. Мисс Свифт возглавила очередной список Forbes. Свифт отменила три (!) концерта в Вене из-за террористической угрозы — и ее фанаты устроили хоровое пение в качестве поддержки друг друга на улицах города. На все-таки прошедший концерт Свифт в Мюнхене люди смотрели даже с соседних холмов. У Свифт сейчас 12 Грэмми, 32 American Music Awards, 23 Billboard Music Award. Кажется, Тейлор Свифт везде — и одновременно нигде. Многие счастливо признаются, что никогда не слушали ее песен. Для одних Свифт — спасение поп-музыки, для других — ее тяжкий крест.