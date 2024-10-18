Тейлор Свифт — символ миллениалов. Почему певица стала голосом искренности для целого поколения?

Из последних новостей — тур американской певицы Тейлор Свифт может принести экономике 1 млрд долларов. Свифт — человек 2023 года по версии журнала Time. Мисс Свифт возглавила очередной список Forbes. Свифт отменила три (!) концерта в Вене из-за террористической угрозы — и ее фанаты устроили хоровое пение в качестве поддержки друг друга на улицах города. На все-таки прошедший концерт Свифт в Мюнхене люди смотрели даже с соседних холмов. У Свифт сейчас 12 Грэмми, 32 American Music Awards, 23 Billboard Music Award. Кажется, Тейлор Свифт везде — и одновременно нигде. Многие счастливо признаются, что никогда не слушали ее песен. Для одних Свифт — спасение поп-музыки, для других — ее тяжкий крест.

Тейлор Свифт родилась в 1990 году. Свой дебютный альбом, который назывался просто Taylor Swift она выпустила в возрасте 16 лет. Изначально она исполняла классический американский кантри. Если совсем огрублять, то ранняя Свифт — это прямолинейные задушевные песни на тему маленькой, но сильной любви под гитару — часто акустическую — и простенький ритм. Подобной музыки полно в США, но Свифт была задушевней всех. Ее образ girl next door, соседской девчонки, пришелся ко двору в Америке, искавшей объекты новой любви в эпоху новой искренности. Она и сама называла потом свои ранние песни „дневником юности“, а в 2010-е даже опубликовала свой настоящий дневник того времени.