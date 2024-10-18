18.10.2024, 14:00
Сильвия Ильвес призналась, что в ее жизни сейчас сразу двое мужчин: один из них русский(4)
ФОТО: | Õhtuleht
Сердце виолончелистки Сильвии Ильвес (32), чья яркая личная жизнь не раз становилась новостным поводом, вновь несвободно. В недавнем интервью порталу TV3 Сильвия призналась, что сейчас в ее жизни, по всей видимости, есть двое мужчин.
Она рассказала, что в настоящее время в ее жизни присутствует русский „джентльмен“, о котором общественность пока ничего не знает. „Есть один очень харизматичный джентльмен, но в том-то и дело, что я не решаюсь впустить его в свою повседневную жизнь. Он такой милый, что я боюсь снова разбить мужское сердце, не хочу этого делать“, - говорит знаменитая виолончелистка.
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