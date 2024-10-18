ФОТО и ВИДЕО | Ирина Шейк, жена экс-президента Франции и даже Шер! Как прошло первое шоу белья Victoria’s Secret после шестилетнего перерыва

По подиуму прошлись сестры Белла и Джиджи Хадид, а также ветераны своего дела Тайра Бэнкс, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпоул, Адриана Лима.

Настоящий сюрприз преподнесла и Карла Бруни, бывшая первая леди Франции и певица, которая вышла на сцену в качестве модели. Она замужем за Николя Саркози, который был президентом с 2007 по 2012 год.

Модные показы Victoria’s Secret всегда славились тем, что на них выступали настоящие суперзвезды. На этот раз это была легендарная певицы Шер. Среди исполнителей были южноафриканская певица Тайла и корейская поп-звезда Лиса.

Есть и те, кто ожидал увидеть на подиуме еще больше костюмов. Показы Victoria’s Secret известны тем, что не просто демонстрируют нижнее белье, а стилизуют его под захватывающий образ, заставляя модель выглядеть так, будто она играет роль.

Однако на этот раз продукции бренда было позволено говорить за себя, и истинные поклонники не были разочарованы. Между тем, даже не кажется, что прошло целых шесть лет.

Свой дебют в показе Victoria’s Secret сделала и культовая супермодель Кейт Мосс. Дебютировали на подиуме бренда также Виттория Черетти и Эшли Грэм.