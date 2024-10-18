„И в горе, и в радости“: Светлана Лобода уникальным образом призналась в любви в собственный день рождения

Певица признается, что вера в чистую, вечную любовь - один из самых главных двигателей ее творчества, не смотря на жестокую и циничную эпоху. А новый трек как никогда вовремя напоминает о том, что должно оставаться незыблемой крепостью даже в самые темные времена.

„День рождения для меня - всегда праздник благодарности. Мне бы очень хотелось, чтобы её почувствовали и вы. Вечная любовь - не просто слова. Она не боится конца, потому что ей не нужны условия для существования. Она останется, даже если исчезнет абсолютно всё“ - прокомментировала премьеру LOBODA.

Промо-кадры к релизу снимались по всему миру во время бесчисленных гастролей Лободы.

„Любовь до конца света“ - песня, которую я делала много лет подряд, но всегда откладывала, будто чувствовала, что ее время еще не пришло. И вот сейчас оно настало“ - также призналась артистка

Социальные сети артистки пестрят поздравлениями и комментариями к новому релизу. А сама песня заполучила успех в TikTok еще до официального релиза.