„Баю-бай: колыбели и колыбельные из Музея колясок Кяру едут в Таллинн“
21 октября в торговом центре T1 открывается выставка Музея колясок Кяру. На выставке можно будет увидеть детские колыбели разных регионов Эстонии и стран Европы. В основном будут представлены колыбели конца 19 и начала 20 веков.
Впервые эта выставка была открыта в Музее колясок Кяру на День матери, а торжественное открытие состоялось во время „Ночи музеев“ 18 мая, когда музей посетила супруга президента Сирье Карис.
Рассказывает руководитель Музея Кяру Алена Суржикова: „Выставка знакомит с историей ухода за детьми, разнообразием колыбелей и важностью колыбельных песен. Выставка представляет интерес как для детей, так и для взрослых, одновременно углубляя связь с нашими корнями“.
Говорит Полина Ляшева, член правления НКО Ласнаидея: „Уже становится хорошей традицией каждый год привозить в Ласнамяэ выставку Музея колясок Кяру. Это событие обогащает культурную жизнь Ласнамяэ и делает наш район еще более привлекательным для жителей. Мы благодарны за то, что музей делится с жителями Ласнамяэ своими уникальными экспонатами“.
Детские колыбели и колыбельные песни важны, поскольку они несут в себе глубокие культурные и эмоциональные ценности. Колыбели, как первые безопасные места для младенцев, символизируют любовь и заботу, сопровождающие ребенка всю жизнь. Колыбельные песни, которые матери поют детям, создают теплую и успокаивающую атмосферу, передавая традиции и связь между поколениями. Эти песни помогают детям чувствовать себя защищенными и поддерживают их эмоциональное развитие. Кроме того, колыбели и песни являются важной частью культурного наследия, которое знакомит нас с нашей историей и идентичностью, способствуя сплоченности семей и любви с первых мгновений жизни. И детство, и воспитание детей начинаются с колыбели, и песни играют в этом большую роль. Вероятно, первыми песнями человечества были именно колыбельные. Каждая мать сочиняла для своего ребенка свою песню.
На выставке можно будет увидеть детские колыбели из Ярвамаа, Муху, Хийумаа, Сетомаа, а также из других стран: Германии, Финляндии, Украины, финно-угорских народов – мордвы и коми. Все колыбели изготовлены из дерева. Многие колыбели попали в Музей Кяру благодаря Украинскому культурному центру - их около 20 лет назад изготовил художник и деятель культуры Анатолий Лютюк по рисункам детских колыбелей 19 века.
Какие колыбели были у детей английских или шведских королей? В какой колыбели спал сын Фридриха Рейнхольда Крейцвальда? Приходите на выставку в торговый центр T1 и узнайте всё сами. Выставка будет открыта в центральном атриуме T1 на втором этаже до 10 ноября. Выставку можно легко найти, если подняться на эскалаторе от магазина Selver на второй этаж.
Организаторами выставки в Таллинне являются НКО Ласнаидея и НКО Käru muuseum при поддержке торгового центра T1. Созданию выставки содействовал Эстонский культурный капитал.