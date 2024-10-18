„Баю-бай: колыбели и колыбельные из Музея колясок Кяру едут в Таллинн“

Впервые эта выставка была открыта в Музее колясок Кяру на День матери, а торжественное открытие состоялось во время „Ночи музеев“ 18 мая, когда музей посетила супруга президента Сирье Карис.

Рассказывает руководитель Музея Кяру Алена Суржикова: „Выставка знакомит с историей ухода за детьми, разнообразием колыбелей и важностью колыбельных песен. Выставка представляет интерес как для детей, так и для взрослых, одновременно углубляя связь с нашими корнями“.

Говорит Полина Ляшева, член правления НКО Ласнаидея: „Уже становится хорошей традицией каждый год привозить в Ласнамяэ выставку Музея колясок Кяру. Это событие обогащает культурную жизнь Ласнамяэ и делает наш район еще более привлекательным для жителей. Мы благодарны за то, что музей делится с жителями Ласнамяэ своими уникальными экспонатами“.

Детские колыбели и колыбельные песни важны, поскольку они несут в себе глубокие культурные и эмоциональные ценности. Колыбели, как первые безопасные места для младенцев, символизируют любовь и заботу, сопровождающие ребенка всю жизнь. Колыбельные песни, которые матери поют детям, создают теплую и успокаивающую атмосферу, передавая традиции и связь между поколениями. Эти песни помогают детям чувствовать себя защищенными и поддерживают их эмоциональное развитие. Кроме того, колыбели и песни являются важной частью культурного наследия, которое знакомит нас с нашей историей и идентичностью, способствуя сплоченности семей и любви с первых мгновений жизни. И детство, и воспитание детей начинаются с колыбели, и песни играют в этом большую роль. Вероятно, первыми песнями человечества были именно колыбельные. Каждая мать сочиняла для своего ребенка свою песню.