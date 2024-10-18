Секс
18.10.2024, 17:00

Секс больше не в моде? В Таллинне должна была пройти эротическая ярмарка, но ее отменили по неизвестным причинам

 
Кристина Пяртельпоэг и Женя Фокин
Кристина Пяртельпоэг и Женя Фокин
ФОТО: Erakogu

В марте этого года появилось объявление, что с 18 по 19 октября в Unibet Arena пройдет крупная эротическая ярмарка, ведущими которой станут Женя Фокин и Кристина Пяртельпоэг. Теперь же оказалось, что мероприятие втихую отменили. Что произошло?

Sexxxpo - большая эротическая ярмарка в Эстонии, которую начали рекламировать еще весной. „Там будут не только дилдо на столе, но и мастер-классы, посвященные отношениям и интимной жизни“. Вы обязательно увидите новинки, всевозможные игрушки от стены до стены“, - рассказала тогда Kroonika Кристина Пяртельпоэг.

„Мы - ведущие мероприятия: проводим игры, а вечером устраиваем вечеринку с диджеем“, - добавляет она, имея ввиду себя и Женю Фокина.

Чтобы развлечься на Sexxxpo в Unibet Arena в течение двух дней, в том числе посмотреть на демонтсрационные представления, пришлось бы потратить почти 78 евро.

Но пришло лето и с ним десятки других интересных событий, а эротическая ярмарка отошла на второй план. 5 сентября на сайте компании Piletilevi, продававшей билеты на Sexxxpo, появилось загадочное объявление, в котором просто сообщалось, что ярмарка отменяется. В нем подтверждалось, что людям, купившим билеты, будет возвращена полная стоимость. „Организаторы приносят извинения за причиненные неудобства!“ было добавлено в конце сообщения.

Но организаторы эротической ярмарки, которая планировалась как одно из самых ярких событий хмурой осени, хранят молчание и не отвечают на письма от Kroonika. Была ли отмена ярмарки вызвана слабым интересом со стороны покупателей билетов, или же секс просто перестал быть привлекательным? Эти вопросы пока остаются без ответа...

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RusDelfi
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