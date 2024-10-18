Artis отметит день рождения Достоевского показом фильмов, снятых по его произведениям
Кинотеатр Artis в честь дня рождения писателя Федора Достоевского покажет картины, снятые по мотивам его произведений, пишет rus.err.ee.
В программе – „Идиот“ Акиры Куросавы, „Преступление и наказание“ Аки Каурисмяки, „Преступление и наказание“ Льва Кулиджанова, „Студент“ Дарежана Омирбаева, „Идиот“ Райнера Сарнета и „Проза бродячих псов: сгнившее яблоко“ Такуя Игараси.
„Помимо того, что произведения Достоевского остаются одними из самых читаемых, его можно назвать и одним из самых экранизируемых авторов. По количеству экранизаций он входит в тройку классиков мировой литературы. В честь его творчества организована программа DOSTOJEVSKINO, в рамках которой осенью пройдут показы фильмов, снятых по мотивам романов „Преступление и наказание“ и „Идиот“ в таких странах, как Финляндия, Казахстан, Япония, Россия и Эстония“, – сообщают организаторы.
В ноябре исполнится 203 года со дня рождения Федора Достоевского. Также в этом году отмечается 158 лет с момента публикации его всемирно известного романа „Преступление и наказание“ и 156 лет – с момента выхода романа „Идиот“.