Artis отметит день рождения Достоевского показом фильмов, снятых по его произведениям

„Помимо того, что произведения Достоевского остаются одними из самых читаемых, его можно назвать и одним из самых экранизируемых авторов. По количеству экранизаций он входит в тройку классиков мировой литературы. В честь его творчества организована программа DOSTOJEVSKINO, в рамках которой осенью пройдут показы фильмов, снятых по мотивам романов „Преступление и наказание“ и „Идиот“ в таких странах, как Финляндия, Казахстан, Япония, Россия и Эстония“, – сообщают организаторы.