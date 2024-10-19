Проект Tall Ships Races Tallinn 2024 получил награду „Дело года“ от Эстонского союза слепых

„Улучшение доступности на городских мероприятиях и в культурных учреждениях в более широком смысле было одной из наших важнейших целей в последние годы. Мы постоянно вносим в это разносторонний вклад. Большое признание от Союза слепых очень радует – наши старания замечены, и это вдохновляет продолжать начатую работу с большим энтузиазмом“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

По словам руководителя отдела культуры Таллиннского департамента культуры и спорта Марье Тыэмяэ, для обеспечения доступности мероприятия был приглашен специальный координатор и разработан более широкий план организации и коммуникации. „В случае с регатой Tall Ships Races Tallinn 2024 для нас было важно создать инклюзивную и безопасную среду, где как можно больше людей могли бы принять участие в мероприятии. Это признание – большая честь и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, предлагая равные возможности всем жителям города“, – сказала Тыэмяэ.

В рамках мероприятий Tall Ships Races Таллиннский департамент культуры и спорта применил несколько специальных решений, чтобы обеспечить участие людей с нарушениями зрения. Среди этих решений были специализированные гиды и тактильные вспомогательные средства. Вручая награду Эстонский союз слепых подчеркнул, что такие инициативы способствуют повышению осведомлённости, инклюзивности и равенства в обществе.

Награждение состоялось 16 октября в Таллиннском доме учителя в честь Международного дня белой трости. Этот день посвящен правам и вызовам, с которыми сталкиваются в обществе люди с нарушениями зрения, и напоминает о необходимости обеспечения равного доступа ко всем сферам жизни. Помимо Таллиннского департамента культуры и спорта, также были отмечены Эстонский музей под открытым небом, Яан Савийр и OÜ AudioCAT за их важный вклад в поддержку людей с нарушениями зрения.