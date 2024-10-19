ФОТО | "Желудок“, „Нервная система“, „Ноги“ и „Мозг“: в Тарту открылась выставка "Суперорганизм“

25 художников, принимавших участие в арт-резиденциях в разных странах в период с 2021 по 2024 год, представят свои работы в галереях и залах Аппаратного завода. Представлены будут как фотографии и инсталляции, так и всевозможные видео.

В ночь открытия состоялся концерт Янко Божовича, Томаса Дюрана и Полины Руэ, во дворе Аппаратного завода выступили Гэри Маркл и Аника Хак, а в зале Любви публику развлекал Лука Бичикашвили-Лукреция. Вечер закрыли диджеи Le Fils du Tourisme & Matso.

Термин „суперорганизм“ был придуман более века назад для описания колоний социальных насекомых, функционирующих как единое целое. „Однако со временем это значение расширилось и теперь включает в себя различные биологические системы, такие как пчелиные семьи, коралловые рифы и даже человеческое тело с его сложным микробиомом“, — сказали организаторы выставки.

Мероприятие является кульминацией четырехлетнего арт-проекта "Magic Carpets“ ("Волшебные ковры“) и объединяет 17 культурных учреждений по всей Европе. Международная художественная выставка „Суперорганизм“ входит в основную программу Tartu 2024. Бесплатная выставка открыта каждую неделю со среды по субботу с 12:00 до 18:00.