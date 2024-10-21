ФОТО | Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса заметили на публике

69-летнего Брюса Уиллиса подловили папарацци 19 октября в Лос-Анджелесе. Актер катался по городу вместе со своим охранником. Артист сидел в автомобиле в полосатой рубашке-поло с синим воротником и черной кепке.

Фото можно увидеть здесь.

В феврале прошлого года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Недавно издание RadarOnline, со ссылкой на источники писало, что Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением. По словам информатора, актер с трудом может ходить и редко выбирается на улицу.

В начале октября дочь Уиллиса Таллула показала редкие фото с артистом из семейного архива. На одном из кадров они позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою дочь в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.