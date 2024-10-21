Шоубиз
21.10.2024, 08:02

ФОТО И ВИДЕО | Скандальная эстонская светская львица не прошла в финал соревнований по фитнес-моделингу. Разочарованная результатом, блогер сразу покинула мероприятие

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Смотрите, кто пришел поддержать Бригитте Сюзанну Хунт

Вечером в субботу, 19 октября, блогер Бригитте Сюзанна Хунт дебютировала в мире фитнес-бикини. Начатое полгода назад путешествие в категории фитнес-модели достигло своей кульминации на соревнованиях Fitlap Cup 2024.

За последние полгода Бригитте похудела на 18 килограммов. На этой неделе она появилась в эфире передачи „Laser“, где опровергла слухи о том, что она сбросила вес благодаря препарату Ozempic.

Когда Бригитте вышла на сцену, её тренер Амани Кийвикас громко давала указания рядом со сценой, чтобы ее подопечная не забывала про свои мышцы ног и левую руку. „Левая рука опускается, Бригитте“, — выкрикнула Амани через зал. После того как Бригитте ушла со сцены, спустя несколько минут она направилась к столу своих сторонников, где среди прочих сидела Элиза Колк. В прошлом году они оказались в центре скандала, когда в СМИ просочился слух, что Бригитте переспала с партнером Элизы, Индреком Рахумаа. Позже Бригитте признала, что половой акт действительно имел место.

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