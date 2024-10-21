21.10.2024, 08:02
ФОТО И ВИДЕО | Скандальная эстонская светская львица не прошла в финал соревнований по фитнес-моделингу. Разочарованная результатом, блогер сразу покинула мероприятие(6)
Смотрите, кто пришел поддержать Бригитте Сюзанну Хунт
Вечером в субботу, 19 октября, блогер Бригитте Сюзанна Хунт дебютировала в мире фитнес-бикини. Начатое полгода назад путешествие в категории фитнес-модели достигло своей кульминации на соревнованиях Fitlap Cup 2024.
За последние полгода Бригитте похудела на 18 килограммов. На этой неделе она появилась в эфире передачи „Laser“, где опровергла слухи о том, что она сбросила вес благодаря препарату Ozempic.
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