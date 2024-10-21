Четыре вещи, которые мужчины игнорируют во время секса — а вы зацикливаетесь

Особенности груди

Это, наверное, одна из самых тревожащих женщин областей на теле. Мы всегда недовольны или размером, или формой. Сексолог: „Мужчины в принципе не оценивают такие детали, как легкая асимметрия или небольшой размер. Им важно просто наличие у вас груди, она впечатляет их в любом виде“. Будьте уверены, если мужчина настойчиво зовет вас в постель, он уже успел оценить ваши формы и его точно все устраивает.

Недостаточная эпиляция

Многие женщины буквально посвящают долгие годы жизни борьбе с лишними волосами на теле. И в большинстве случаев для того, чтобы угодить партнеру. Да, определенная часть мужчин не терпит растительности на теле женщины, но даже если вы не успели посетить мастера по шугарингу, отказываться от близости по этой причине не стоит. Несколько волосков на теле не только не отпугнут мужчину, который успел возбудиться, но и в принципе не привлекут его внимания.

Тщательный макияж

Мужчинам довольно непросто оценить женский макияж даже в обычной жизни, что уж говорить о ситуациях, когда партнер сгорает от желания к вам. Эксперт: „Для свидания, конечно, стоит потратить время на мейкап, но когда дело близится к сексу, макияж волнует вашего мужчину в последнюю очередь“. Перед тем, как отправиться в постель с мужчиной, особенно когда вас захватывает страсть, не прерывайте момент и не бегите в ванную, чтобы проверить на месте ли ваши стрелки на веках. К концу процесса от них и так не останется ни следа.

Недостаток опыта

Как правило, по этому поводу больше переживает сильная половина человечества. Для мужчины опытность равна высокому статусу в глазах женщины, чего не скажешь о самих женщинах. Сексолог: „За все время работы я практически не сталкивалась с жалобами мужчин на неопытность партнерш. Даже если у вас было не так много практики, со своим мужчиной вы быстро наверстаете“. Для мужчины куда важнее ваше удовольствие от процесса, чем редкие техники орального секса.