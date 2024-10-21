„Валите быстренько отседова“: Лайма Вайкуле подвергла критике россиян, живущих пропагандой

„У каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину – это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас, поверьте мне“, — заявила Вайкуле в интервью.

Певица призвала заботиться о сознательном мышлении.

„Не теряйте сопереживания, не становитесь черствыми, не думайте, что любая потасовка может закончиться только тем, что пострадал один человек, как правило, страдают оба. Но поймите, что война – это плохо, поэтому будем работать над любовью, будем работать над собой и не потеряем вот это сопереживание друг к другу“, — объяснила артистка.

Михаил Козырев также поднял тему популярного десять лет назад фестиваля „Новая волна“. Он спросил, что же по мнению певицы случилось с фестивалем.

„Я просто знаю, что это был приказ. И все программы, не только Новая волна, но и КВН, Новая Волна, Юрмалина, все ушли. И это была такая политика. Приказ, данный из Кремля: „Валите быстренько отседова“, — рассказала о случившемся латвийская певица. – Сегодня говорят, что во всем виноваты латвийские власти, но это неправда. Я участвовала в „Новой волне“ до последнего концерта, а потом город меня просто попросил – “Лайма, не можете ли сделать какой-нибудь фестиваль?“ Да, пожалуйста“.