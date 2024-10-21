Артемий Троицкий расскажет в Таллинне об андеграундной жизни Москвы и Ленинграда 1980-х

Подобно тому как в истории советского нонконформизма была карта знаковых точек притяжения андеграундных художников - от сквота до комнаты в коммунальной квартире, музыкальная культура также формировалась внутри или вокруг конкретного места: рок-клуба, дома культуры, той самой улицы и даже московских и ленинградских территорий за городской чертой.

Артемий Троицкий - журналист, музыкальный критик, современник и очевидец становления рок, инди и электронной музыки в СССР, лично был знакомом с героями своей лекции и вместе с ними проводил время в культовых местах Москвы и Ленинграда 1980-х. В Москве это были Жанна Агузарова, Александр Липницкий, Пётр Мамонов, Андрей Макаревич, Александр Башлачёв, общение с которыми очерчивалось Салоном на Каретном, Николиной Горой, Театром на Юго-Западе, ДК „Энергетик“, Рок-Лабораторией и улицей Дмитрия Ульянова. В Ленинграде - Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой, Андрей Тропилло, Сергей Курёхин, Юрий Шевчук с неотъемлемыми и легендарными Ленинградским Рок-клубом, кафе „Сайгон“ и Пушкинской-10, а также коммуналкой БГ на улице Софьи Перовской, студией Андрея Тропилло, квартирой Коли Васина, и Комарово.

Встреча обещает быть не просто лекцией, а скорее личным рассказом о людях, встречах, дружбе и связанных с этим историях, дополнять которые будет показ снимков из личного фотоархива Артемия Троицкого.

Артемий Троицкий: журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, ведущий специалист по современной музыке России. Основатель нескольких музыкальных лейблов („Прибой“, „Zenith“, „Zakat“) и независимой музыкальной премии „Степной волк“ (2008—2014). Один из первых популяризаторов советской музыкальной культуры на Западе и организатор гастролей групп „АВИА“, „Звуки Му“, „Игры“, „Телевизор“, „Браво“ заграницу в 1980-х. Автор книги „Back in the USSR“ (2008).