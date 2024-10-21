Звезда The Grand Tour Джереми Кларксон перенёс серьёзную операцию на сердце

64-летний шоумен как ни в чём не бывало отдыхал где-то в Индийском океане, как вдруг почувствовал стеснение в груди и покалывание в левой руке, после чего начал испытывать трудности с привычными вещами: он не мог подняться по лестнице без чьей-то помощи и плавал куда медленнее обычного.

По возвращении домой в Англию ситуация ухудшилась, и Кларксон решил обратиться в больницу. Врачи быстро исключили сердечный приступ и провели ему операцию, установив специальную трубку для стабильного кровотока. Телеведущего выписали уже на следующее утро, и сейчас он чувствует себя хорошо.

На следующее утро я поехал домой. И вот, два часа спустя, я пишу это и думаю: „Чёрт возьми, это было на грани“.

Недавно Джереми Кларксон закончил съёмки четвёртого сезона „Фермы Кларксона“ — собственного шоу для Amazon, где ведущий занимается сельским хозяйством. Ранее состоялся релиз финального спецэпизода The Grand Tour, который стал последним проектом для шоумена в мире автомобилей.