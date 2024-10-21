Центр русской культуры дарит жителям столицы подарок ко Дню отца – бесплатный музыкальный спектакль(2)
Ко Дню отца Центр русской культуры подготовил настоящий подарок для жителей и гостей столицы — музыкальный спектакль Театра детской оперы „Архитектор и Архивариус“. Это увлекательная постановка для всей семьи, которая состоится 10 ноября в 12:00 в Большом зале Центра русской культуры.
В основе спектакля — яркий сюжет о споре двух главных героев: Архитектора и Архивариуса. Они обсуждают, каким должно быть будущее Таллинна — старинным и классическим или современным и новаторским. Спектакль затрагивает важные темы любви к своему городу и поисков гармонии между традициями и новыми идеями.
Зрителей ждёт:
живая музыка, захватывающая история и яркие персонажи;
участие солистов и музыкантов Русского филармонического общества в Эстонии;
выступление воспитанников детской хоровой студии „Аллегро“ Центра русской культуры.
Авторы постановки:
Композитор: Владимир Игнатов
Либретто: Елена Ларина
Режиссёр: Ирина Томингас
Художник: Ксения Харкмаа
Хормейстер: Светлана Заугарова
Информация о спектакле:
Продолжительность: 40 минут (без антракта)
Рекомендуемый возраст: 7+
Спектакль идёт на русском языке.
Адрес: Центр русской культуры, ул. Мере пуйестеэ, 5
Дата и время: 10 ноября, 12:00
Вход свободный!