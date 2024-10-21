Центр русской культуры дарит жителям столицы подарок ко Дню отца – бесплатный музыкальный спектакль

В основе спектакля — яркий сюжет о споре двух главных героев: Архитектора и Архивариуса. Они обсуждают, каким должно быть будущее Таллинна — старинным и классическим или современным и новаторским. Спектакль затрагивает важные темы любви к своему городу и поисков гармонии между традициями и новыми идеями.