Культура
21.10.2024, 18:03

Центр русской культуры дарит жителям столицы подарок ко Дню отца – бесплатный музыкальный спектакль

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Музыкальный спектакль Театра детской оперы «Архитектор и Архивариус»!
Музыкальный спектакль Театра детской оперы «Архитектор и Архивариус»!
ФОТО: Erakogu

Ко Дню отца Центр русской культуры подготовил настоящий подарок для жителей и гостей столицы — музыкальный спектакль Театра детской оперы „Архитектор и Архивариус“. Это увлекательная постановка для всей семьи, которая состоится 10 ноября в 12:00 в Большом зале Центра русской культуры.

В основе спектакля — яркий сюжет о споре двух главных героев: Архитектора и Архивариуса. Они обсуждают, каким должно быть будущее Таллинна — старинным и классическим или современным и новаторским. Спектакль затрагивает важные темы любви к своему городу и поисков гармонии между традициями и новыми идеями.

Зрителей ждёт:

  • живая музыка, захватывающая история и яркие персонажи;

  • участие солистов и музыкантов Русского филармонического общества в Эстонии;

  • выступление воспитанников детской хоровой студии „Аллегро“ Центра русской культуры.

Авторы постановки:

  • Композитор: Владимир Игнатов

  • Либретто: Елена Ларина

  • Режиссёр: Ирина Томингас

  • Художник: Ксения Харкмаа

  • Хормейстер: Светлана Заугарова

Информация о спектакле:

  • Продолжительность: 40 минут (без антракта)

  • Рекомендуемый возраст: 7+

  • Спектакль идёт на русском языке.

Адрес: Центр русской культуры, ул. Мере пуйестеэ, 5

Дата и время: 10 ноября, 12:00

Вход свободный!

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