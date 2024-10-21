Томми Кэш все-таки решился принять участие в Eesti Laul и побороться за возможность представлять Эстонию на Евровидении?

9 мая, когда в странах Европейского союза отмечали День Европы, на ольшом праздничном концерте на площади Свободы в Таллинне выступила суперзвезда Томми Кэш. Во время своего выступления он сделал громкое заявление. Томми Кэш объявил публике, что намерен представлять Эстонию на Евровидении в следующем году. „На 90 процентов подтверждено, что в 2025 году на Евровидение поедет Томми Кэш!“ — заявил музыкант, получив громкую поддержку от зрителей.

Похоже, что Томми Кэш сделал весомый шаг в сторону своей мечты и 13 сентября музыкант создал в Instagram собственный фан-канал, посвящённый Евровидению, и написал: „Томми Кэш на Евровидение 2025?“

20 октября он сделал вторую публикацию на том же канале, добавив фотографию, которая, по его словам, символизирует отправку его песни команде Eesti Laul. „Передача завершена“, — гласила подпись под фото.

В конце августа группа 5Miinust, представлявшая Эстонию на Евровидении в этом году, рассказала в интервью „Kroonika“, что, по их мнению, именно Томми Кэш должен представлять страну на конкурсе в 2025 году.

Группа 5Miinust совместно с Puuluup заняли 20-е место на Евровидении 2024 с песней „(о них) наркотиках мы (точно) ничего не знаем“, набрав 37 очков.

Сегодня, 21 октября, в 12:00 заканчивается срок подачи песен для конкурса Eesti Laul..