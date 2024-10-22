Исключительный проект Bright & Black возвращается: симфонический оркестр Кристьяна Ярви встретится с metal-музыкой
Когда сталкиваются два параллельных мира – metal-музыка и симфонический оркестр, – рождается мир звуков, которые мы слышим нечасто. Этот уникальный симбиоз носит название Bright & Black, и творческой силой в нем являются наш признанный дирижер Кристьян Ярви и известный по Apocalyptica Эйкка Топпинен. Коллектив, первое выступление которого состоялось в прошлом году, глубоко потряс эстонскую публику, и теперь уникальные музыкальные впечатления можно будет пережить снова, когда Bright & Black выйдет на сцену в концертном доме Alexela 16 мая 2025 года.
„Кристьян Ярви уже много лет восхищает публику всей Европы новаторским и освежающим подходом к работе оркестра, - похвалил прошлогодний концерт журнал Kroonika. - Оркестр, исполняющий произведения стоя и без нот, смотрится необычайно естественно и динамично, производя ни на что не похожее впечатление. Вчерашний презентационный концерт Bright & Black с участием в роли солиста Эйкки Топпинена из всемирно известного квартета Apocalyptica произвел несравнимое впечатление как на оркестровую аудиторию, так и на почитателей тяжелой музыки“.
Bright & Black – это проект, в котором популярные творцы metal-сцены получили в свое распоряжение новое полотно – симфонический оркестр, – чтобы создать на нем нечто абсолютно новое. Помимо Топпинена и оркестра Järvi Nordic Pulse, в проекте участвуют и другие известные имена: Фредрик Окессон (Opeth), Эрик Даниэльссон (Watain), Нико Элгстранд (Entombed AD), Лиззи Закриссон (Houses and Gardens) и Якоб Хеллнер.
„Работа с Bright & Black была для меня настоящим приключением, - рассказывает Эйкка Топпинен. - Когда Якоб много лет назад пригласил меня в нем поучаствовать, я понятия не имел, какой будет моя роль в проекте. Проект постоянно развивался, и в какой-то момент я стал солистом“.
„Я и в самых безумных мечтах не мог представить, что мы с Bright & Black окажемся там, где оказались, - говорит Якоб Хеллнер. - Все началось с задумки: а что, если скомбинировать оркестр с миром metal? А вышло из этого одно из самых потрясающих приключений в моей карьере! Пришлось затратить гораздо больше времени, чем мы думали, и преодолеть невообразимые препятствия на многих уровнях, но, честное слово, я так горжусь тем, чего мы достигли! До сих пор проект Bright & Black был для меня совершенно сумасбродным приключением, и я глубоко взволнован тем, что мы сможем снова вывести его на сцену“.
Bright & Black ломает границы и предъявляет к творчеству артистов совершенно новые требования, заставляя двигаться в неизведанных направлениях. Музыка может быть волшебной. И нет музыкального волшебства сильнее, чем то, что творится в твоем присутствии. Кристьян Ярви и симфонический оркестр Nordic Pulse уже много лет балуют европейскую публику свежим подходом. Никаких нот, никаких стульев! Очень органичный, динамичный, ни на что не похожий подход. Если добавить к уравнению еще и Эйкку Топпинена в качестве солиста Bright & Black, то можно не сомневаться, что результат будет полностью отличаться от нормы, как для любителей оркестровой музыки, так и для поклонников metal.
В 2025 году, наряду с объявленным турне, музыканты выпустят также новый музыкальный видеоклип на свою композицию „And Flesh and Blood“, снятый в прошлом году на полюбившемся публике концерте в Таллинне.
Концерт Bright & Black состоится в Таллинне в концертном доме Alexela 16 мая 2025 года. Предварительная продажа билетов членам концертного клуба Live Nation начнется 22 октября в 10 часов. Свободная продажа на сайте и в пунктах продажи Piletilevi начнется 23 октября в 17 часов.