Исключительный проект Bright & Black возвращается: симфонический оркестр Кристьяна Ярви встретится с metal-музыкой

„Кристьян Ярви уже много лет восхищает публику всей Европы новаторским и освежающим подходом к работе оркестра, - похвалил прошлогодний концерт журнал Kroonika. - Оркестр, исполняющий произведения стоя и без нот, смотрится необычайно естественно и динамично, производя ни на что не похожее впечатление. Вчерашний презентационный концерт Bright & Black с участием в роли солиста Эйкки Топпинена из всемирно известного квартета Apocalyptica произвел несравнимое впечатление как на оркестровую аудиторию, так и на почитателей тяжелой музыки“.

Bright & Black – это проект, в котором популярные творцы metal-сцены получили в свое распоряжение новое полотно – симфонический оркестр, – чтобы создать на нем нечто абсолютно новое. Помимо Топпинена и оркестра Järvi Nordic Pulse, в проекте участвуют и другие известные имена: Фредрик Окессон (Opeth), Эрик Даниэльссон (Watain), Нико Элгстранд (Entombed AD), Лиззи Закриссон (Houses and Gardens) и Якоб Хеллнер.

„Работа с Bright & Black была для меня настоящим приключением, - рассказывает Эйкка Топпинен. - Когда Якоб много лет назад пригласил меня в нем поучаствовать, я понятия не имел, какой будет моя роль в проекте. Проект постоянно развивался, и в какой-то момент я стал солистом“.

„Я и в самых безумных мечтах не мог представить, что мы с Bright & Black окажемся там, где оказались, - говорит Якоб Хеллнер. - Все началось с задумки: а что, если скомбинировать оркестр с миром metal? А вышло из этого одно из самых потрясающих приключений в моей карьере! Пришлось затратить гораздо больше времени, чем мы думали, и преодолеть невообразимые препятствия на многих уровнях, но, честное слово, я так горжусь тем, чего мы достигли! До сих пор проект Bright & Black был для меня совершенно сумасбродным приключением, и я глубоко взволнован тем, что мы сможем снова вывести его на сцену“.