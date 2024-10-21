ВИДЕО | Дима Зицер с таллиннской сцены о переплетении искусства и политики: „Когда власть становится смешной, она перестает задаваться“

21.10.2024, 19:04
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Педагог выступил на большой сцене Русского театра
Вечером 21 октября на большой сцене Русского театра Эстонии для благотворительной театрализованной читки пьесы „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ собрался поистине звездный состав людей из всевозможных сфер. Постановку зрителю представили Дима Зицер, Эльмо Нюганен, Артемий Троицкий, Татьяна Фельгенгауэр, Евгений Федоров (солист Tequilajazzz), Наталья Дымченко, Виктор Марвин, Артем Гареев, Кирилл Хаванский. Портал Bublik заглянул на репетицию и поговорил с некоторыми из участников проекта.
Читка этой пьесы уже проходила в июне в малом зале Русского театра. По отзывам зрителей организаторы поняли, что необходимо повторить постановку, но уже на более широкую аудиторию. По этой причине состав был созван вновь.
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