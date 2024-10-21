ВИДЕО | Дима Зицер с таллиннской сцены о переплетении искусства и политики: „Когда власть становится смешной, она перестает задаваться“

Читка этой пьесы уже проходила в июне в малом зале Русского театра. По отзывам зрителей организаторы поняли, что необходимо повторить постановку, но уже на более широкую аудиторию. По этой причине состав был созван вновь.

Журналисту RusDelfi Виктории Соломончук удалось пообщаться с популярным писателем, блогером, а главное, современным педагогом Димой Зицером, который также принял участие в читке пьесы „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. Почему это произведение стало популярным? Возможно ли влиять на людей через искусство? Какие эмоции он сам испытал при прочтении пьесы с таким громким названием? Смотрите видео!