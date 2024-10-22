„Я вышла замуж“: Бритни Спирс в белом платье и фате сделала заявление

Странное заявление звезда сделала в соцсетях. На кадрах она позировала в белом шелковом платье-комбинации и с кружевной фатой на голове. При этом к образу она добавила черные туфли с острым носом. У Бритни был ее традиционный макияж и распущенные волосы.

„День, когда я вышла замуж за себя... Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое блестящее, что я когда-либо делала!!!“ – подписала публикацию певица.

Напомним, что Спирс долгое время была счастлива с бодибилдером Сэмом Асгари, но мужчина подал на развод. А в сентябре прошлого года артистка закрутила роман со своим домработником Полом Солизом, у которого имеется криминальное прошлое. Поклонники отговаривали певицу от отношений с этим мужчиной и заявляли, что он использует ее для своих целей.