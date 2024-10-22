ФОТО | Актриса Зендая снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

28-летняя Зендая стала гостьей церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, которая состоялась 19 октября в Кливленде. На светском мероприятии актриса повторила один из культовых образов певицы Шер. Артистка надела золотое прозрачное платье Bob Mackie с разрезом, созданное в 2001 году. При этом Зендая отказалась от бюстгальтера. Она дополнила наряд белой накидкой и туфлями на каблуках. Визажисты сделали ей сияющий макияж в розовых тонах, а стилисты выпрямили волосы.

В начале октября Зендая посетила показ бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черный жакет с белым воротником и красной брошью в форме веера и бежевую юбку с оборками. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер. Зендая добавила к образу колготки в сетку, черные туфли на каблуках, серьги-кольца, золотые браслеты и сумку. Ей сделали макияж с красной помадой и высокую прическу.