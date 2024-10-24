За главный приз PÖFF в 20 000 евро будут соревноваться 18 фильмов

„Будет захватывающая программа как тематически, стилистически, так и географически“, – говорит директор кинофестиваля „Тёмные ночи“ Тийна Локк о главной конкурсной программе этого года.18 свежих фильмов лично представят в Таллинне их авторы – это представительная программа PÖFF, где демонстрируются новейшие произведения авторов, уже зарекомендовавших себя в киномире и ориентированных на более широкую аудиторию.

„Как и многим другим мировым кинофестивалям, в этом году нам было сложнее составить программу, потому что из-за пандемии производство фильмов было временно приостановлено. Несмотря на это, мы гордимся тем, что нашли достаточно сильных фильмов“, – сказала Локк.В подборке представлено киноискусство Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Филиппин, Сингапура, Колумбии, Монголии и Южной Кореи.

Самый молодой автор — 32-летний филиппинец Петерсен Варгас, а самый старший — 70-летний Эран Риклис. Последний также является самым признанным режиссёром основной конкурсной программы, чьи фильмы неоднократно демонстрировались на крупнейших мировых фестивалях, а самые известные фильмы которого „Лимонное дерево“ и „Танцующие арабы“ также были показаны на PÖFF.Грек Дэннис Илиадис, сделавший себе имя в Голливуде фильмом ужасов „Последний дом слева“, представит на PÖFF свой новый психологический триллер „Жужжащее сердце “ — девушка приглашает юношу к себе, чтобы познакомить его со своими родителями, но вместо медового месяца их ждёт маниакальная игра на выживание.