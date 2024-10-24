За главный приз PÖFF в 20 000 евро будут соревноваться 18 фильмов
В будущем нам всем придётся умереть в возрасте 50 лет. Солдат заперт в бункере на нейтральной полосе. Фильмы также снимаются на языке кумаони.
„Будет захватывающая программа как тематически, стилистически, так и географически“, – говорит директор кинофестиваля „Тёмные ночи“ Тийна Локк о главной конкурсной программе этого года.18 свежих фильмов лично представят в Таллинне их авторы – это представительная программа PÖFF, где демонстрируются новейшие произведения авторов, уже зарекомендовавших себя в киномире и ориентированных на более широкую аудиторию.
„Как и многим другим мировым кинофестивалям, в этом году нам было сложнее составить программу, потому что из-за пандемии производство фильмов было временно приостановлено. Несмотря на это, мы гордимся тем, что нашли достаточно сильных фильмов“, – сказала Локк.В подборке представлено киноискусство Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Филиппин, Сингапура, Колумбии, Монголии и Южной Кореи.
Самый молодой автор — 32-летний филиппинец Петерсен Варгас, а самый старший — 70-летний Эран Риклис. Последний также является самым признанным режиссёром основной конкурсной программы, чьи фильмы неоднократно демонстрировались на крупнейших мировых фестивалях, а самые известные фильмы которого „Лимонное дерево“ и „Танцующие арабы“ также были показаны на PÖFF.Грек Дэннис Илиадис, сделавший себе имя в Голливуде фильмом ужасов „Последний дом слева“, представит на PÖFF свой новый психологический триллер „Жужжащее сердце“ — девушка приглашает юношу к себе, чтобы познакомить его со своими родителями, но вместо медового месяца их ждёт маниакальная игра на выживание.
Французский режиссер Анн Ле Ни, пожалуй, наиболее известна как актриса, снявшаяся в фильме „1+1“ Эрика Толедано и Оливье Накаша. На фестивале PÖFF состоится премьера её фильма „Просто скажи, что любишь меня“ — психологического триллера о семье, чья жизнь выходит из-под контроля в лабиринтах обмана. В картине снялись Омар Си и Ванесса Паради.Украинским солдатам посвятил свой фильм „Мышеловка“ Сергей Касторных – это история выживания, которая начинает разворачиваться, когда взрыв снаряда оставляет солдата, сражавшегося на передовой, в ловушке в бункере.
Война убивает любовь в фильме „Глухие влюблённые“, сценарий которого написал российский режиссёр Борис Гуц, живущий в изгнании. Одной из стран-производителей кинокартины является Эстония. Предыдущий фильм Гуца „Минск“ был посвящен событиям в Белоруссии и снят в Эстонии.Эстония также внесла свой вклад в фильм латвийского режиссера Юриса Курсиетиса „Возвышенные“, в котором безопасная жизнь латвийско-немецкой пары рушится, когда мужчину-лесопромышленника обвиняют в коррупции.
Возможности научно-фантастического кино исследует в своем фильме „Могу ли я пригласить свидетеля?“ канадский режиссёр Энн Мари Флеминг, которая подходит к будущему Земли с неожиданной точки зрения – для устойчивого развития планеты все люди должны умирать в возрасте 50 лет.Язык кумаони звучит наряду с хинди в „Костре“ индийского режиссёра Винода Капри, меланхоличной проникновенной балладе о бессмертной любви на умирающей земле в деревне у подножия Гималаев. Мы наблюдаем здесь актёрский дебют 76-летнего Падама Сингха Капри и 70-летней Хиры Деви – обычных людей из этого района.
Всего запланировано 11 мировых и 7 международных премьер.Вне конкурса в Эстонии впервые будет показана абсурдистская комедия Моники Сийметс „Чёрная дыра“, премьера которой состоялась на одном из самых известных в мире фестивалей фантастических фильмов Fantastic Fest в Остине.
Фильмы конкурсной программы:
- „100 литров домашнего пива“ (Финляндия-Италия), режиссёр Теэму Никки
- „Мышеловка“ (Украина), режиссёр Сергей Касторных
- „Империя кроликов“ (Турция-Мексика-Хорватия), режиссёр Сейфеттин Токмак
- „Глухие влюблённые“ (Эстония-Сербия), режиссёр Борис Гуц
- „Могу ли я пригласить свидетеля?“ (Канада), режиссёр Энн Мари Флеминг
- „Семя пустыни“ (Колумбия), режиссёр Себастьян Парра Р
- „Просто скажи, что любишь меня“ (Франция), режиссёр Анн Ле Ни
- „Читая „Лолиту“ в Тегеране“ (Италия-Израиль), режиссёр Эран Риклис
- „Иногда по ночам мне хочется гулять“ (Филиппины-Сингапур-Италия), режиссёр Петерсен Варгас
- „Порочный круг“ (Южная Корея), режиссёр Сан Бом Ку
- „Розовая леди“ (Израиль-Италия), режиссёр Нир Бергман
- „Мальчик в розовых штанах“ (Италия), режиссёр Маргерита Ферри
- „Жужжащее сердце“ (Греция-США), режиссёр Дэннис Илиадис
- „Возвышенные“ (Латвия-Эстония-Греция), режиссёр Юрис Курсиетис
- „Костёр“ (Индия), режиссёр Винод Капри
- „Американка“ (Чехия-Словакия-Швейцария), режиссёр Виктор Тауш
- „Водитель безмолвного города“ (Монголия), режиссёр Жанчивдоржийн Сэнгэдорж
- „Тень“ (Эстония), режиссёр Яак Кильми
Вне конкурса:
- „Чёрная дыра“ (Эстония), режиссёр Моника Сийметс
- „История любви ворчуна“ (Финляндия), режиссёр Мика Каурисмяки
Главный приз фестиваля составляет 20 000 евро и предоставляется городом Таллинном.
Полная программа фестиваля будет объявлена 1 ноября.
Кинофестиваль „Тёмные ночи“ пройдёт в этом году с 8 по 24 ноября.Фестиваль представляют Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa поддерживает устойчивое существование эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является местом размещения гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году был удостоен титула „Друг культуры“.
С основной конкурсной программой можно ознакомиться здесь: https://poff.ee/pohivoistlusprogramm/.
Приобрести абонемент PÖFF можно здесь: https://poff.ee/shop/.