Умер вокалист Iron Maiden

Согласно заявлению его лейбла Conquest Music от имени семьи Ди`Анно, он умер в возрасте 66 лет по неназванной причине. Впрочем, известно, что вокалист боролся с болезнью в течение нескольких лет.

Пол Ди`Анно был вокалистом Iron Maiden с 1978 по 1981 год и пел в одноименном дебютном альбоме группы и следующем альбоме культовом „Killers“. Его заменил Брюс Дикинсон, который и сейчас является вокалистом, несмотря на значительный период отсутствия и сольной карьеры.

В последующие годы Ди`Анно был лидером групп Battlezone и Killers и выпустил несколько сольных альбомов. В последние годы он страдал от проблем со здоровьем, но все же сумел дать более 100 концертов с 2023 года, согласно заявлению лейбла.

В исполнении Ди’Анно можно услышать на записях такие хиты, как „Running Free“, „Sanctuary“ и другие. Пол отрицал известные причины его ухода из группы, которые якобы заключались в спорах с основателем Стивом Харрисом и менеджером Родом Смоллвудом из-за недовольства выступлениями вокалиста.

Первые два альбома Iron Maiden можно считать классикой не только хэви-метала, но и рока вообще.