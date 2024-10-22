„В Эстонии я не чувствую, что сталинизм с нами живет“: Эльмо Нюганен о благотворительной читке в Русском театре
Популярный эстонский кинорежиссер Эльмо Нюганен вечером 21 октября на большой сцене Русского театра Эстонии принял участие в благотворительной театрализованной читке пьесы „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. Портал Bublik заглянул на репетицию, чтобы побеседовать с актерами.
„Это благотворительный проект и мы все здесь участвуем без денежных благ, просто из своих соображений и от того, как мы чувствуем“, – отметил в беседе Эльмо Нюганен.
Кинорежиссер также поразмышлял на тему сталинизма и влияния такой политической системы на Эстонию.
“Мы были частью той страны. Сталинское время – очень страшное время. Слава богу, во многих странах и республиках все-таки похоронили Иосифа Виссарионовича. Имеется ввиду, не его персону, а сталинизм. Я очень рад, что в Эстонии я не чувствую, что сталинизм с нами живет. Я уверен, что молодое поколение только теоретически знает, что это, и не чувствовало это никогда, слава богу. Хочется, чтобы такого явления как сталинизм, как диктаторство, было в мире меньше, потому что я все-таки верю в демократию. Может, это не самый лучший способ, но ничего лучшего человечество пока еще не придумало“, – сказал Нюганен.
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