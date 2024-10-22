„В Эстонии я не чувствую, что сталинизм с нами живет“: Эльмо Нюганен о благотворительной читке в Русском театре

„Это благотворительный проект и мы все здесь участвуем без денежных благ, просто из своих соображений и от того, как мы чувствуем“, – отметил в беседе Эльмо Нюганен.

“Мы были частью той страны. Сталинское время – очень страшное время. Слава богу, во многих странах и республиках все-таки похоронили Иосифа Виссарионовича. Имеется ввиду, не его персону, а сталинизм. Я очень рад, что в Эстонии я не чувствую, что сталинизм с нами живет. Я уверен, что молодое поколение только теоретически знает, что это, и не чувствовало это никогда, слава богу. Хочется, чтобы такого явления как сталинизм, как диктаторство, было в мире меньше, потому что я все-таки верю в демократию. Может, это не самый лучший способ, но ничего лучшего человечество пока еще не придумало“, – сказал Нюганен.