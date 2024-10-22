Популярный эстонский блогер Андрей Зевакин гордится своей русской фамилией: „Я хочу показать другим, что с русской фамилией можно чего-то добиться“

Один из самых популярных ютуб-блогеров Эстонии Андрей Зевакин дал RusDelfi большое видеоинтервью, в котором рассказал о своих доходах и о том, как он гордится своей русской фамилией, а также о других вещах. „Было время, когда считалось, что если ты хочешь чего-то добиться, то должен сменить фамилию. Я никогда не хотел этого делать, для меня это была мотивация“, - вспоминает Зевакин.