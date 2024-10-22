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22.10.2024, 11:03

Популярный эстонский блогер Андрей Зевакин гордится своей русской фамилией: „Я хочу показать другим, что с русской фамилией можно чего-то добиться“

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Andrei Zevakin
Andrei Zevakin
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Один из самых популярных ютуб-блогеров Эстонии Андрей Зевакин дал RusDelfi большое видеоинтервью, в котором рассказал о своих доходах и о том, как он гордится своей русской фамилией, а также о других вещах. „Было время, когда считалось, что если ты хочешь чего-то добиться, то должен сменить фамилию. Я никогда не хотел этого делать, для меня это была мотивация“, - вспоминает Зевакин.

Андрей Зевакин - один из немногих ютуберов, зарабатывающих на жизнь рекламой. „Вести блог в Эстонии очень сложно. У нас много блогеров, но зарабатывают лишь единицы. Я зарабатываю деньги, мне повезло, но я много работал для этого“, - признался он в видеоинтервью.

В 2023 году доход его фирмы составил 140 тысяч евро. На вопрос о заработке он ответил, что платит себе только 1000 евро в месяц. Конечно, этого на жизнь ему не хватает. „Я не хочу выпендриваться и говорить, как много у меня денег. Это для меня неважно. Я хочу развлекать людей, а деньги уже на втором месте“.

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