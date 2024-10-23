„Есть ли кто-то, кто будет работать за 30 долларов? Это была Лобода“: известный продюсер о знакомстве с певицей

В начале 2000-х продюсер Михаил Ясинский работал арт-директором ночного клуба в Ирпене и искал для заведения джазовую певицу. На предложение откликнулась Светлана Лобода, и так началось их многолетнее сотрудничество. Об этом Михаил рассказал в выпуске программы „Муз_Тренд“ от 20 октября.

Ночному клубу, где Ясинский был арт-директором, была нужна певица, которая бы за гонорар в 30 долларов исполняла джаз по четвергам. Продюсер вспоминает, что со Светланой его познакомила певица Анна Завальская, которая тогда училась в эстрадно-цирковом училище.

„Я Аню спросил: есть ли кто-то из ваших студентов, кто мог бы работать за 30 долларов. Она говорит: есть такая девочка. И эта девочка была Света Лобода. Мы с ней познакомились, подружились“, — рассказывает Михаил.

Впоследствии Лобода ушла в группу „ВИА Гра“.

У Ясинского к тому времени был уже свой бизнес: он с друзьями создавал развлекательные программы для шанхайского шоу-бизнеса. Кроме того, у Михаила тогда было еще и музыкальное издательство „Пан Коцький“, которое издавало аудиосказки на украинском языке.

По его словам, все время, пока Лобода была в „ВИА Гре“, их общение не прекращалось.

„Я давал ей какие-то советы. Она мне доверяла. Это был 2004 год — летом она пришла и говорит: „Я ушла из „ВИА Гры“, мне нужен менеджер“, — вспомнил Ясинский.

Он согласился, и во время их сотрудничества Лобода выпустила хит „Постой, муЩина!“, а затем — песню „Мишка, гадкий мальчишка!“.