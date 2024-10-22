Опять скандал: Певицу Глюкозу задержали под наркотическими веществами в аэропорту Шереметьево
Глюкоза угодила в новый скандал. Певицу задержали в аэропорту Шереметьево. Там в одном из бизнес-залов Наталья Чистякова-Ионова вела себя странно, очевидцы пожаловались персоналу, те — вызвали в зал полицию.
От медицинского освидетельствования артистка отказалась, дело направили в суд, где в итоге Наталью оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков, сообщила пресс-служба Зеленоградского суда Москвы.
Напомним, в июле красноярский концерт Глюкозы обернулся громким скандалом: во время выступления на сцене певица вела себя неадекватно. Сама Наталья списала свое странное состояние на прием антидепрессантов на фоне смерти близкого человека, однако врач-психиатр объяснил, почему подобные препараты не могут давать такого эффекта и что Глюкоза врет.