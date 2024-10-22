Опять скандал: Певицу Глюкозу задержали под наркотическими веществами в аэропорту Шереметьево

От медицинского освидетельствования артистка отказалась, дело направили в суд, где в итоге Наталью оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков, сообщила пресс-служба Зеленоградского суда Москвы.

Напомним, в июле красноярский концерт Глюкозы обернулся громким скандалом: во время выступления на сцене певица вела себя неадекватно. Сама Наталья списала свое странное состояние на прием антидепрессантов на фоне смерти близкого человека, однако врач-психиатр объяснил, почему подобные препараты не могут давать такого эффекта и что Глюкоза врет.