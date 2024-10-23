ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне поддержали местных фермеров. Смотрите, как прошел „День хуторской еды“

„Этот день дает возможность познакомиться с богатым миром хуторской еды и попробовать продукты, которые вы не встретите на полках крупных торговых сетей. Эстонские производители предлагают превосходные кулинарные впечатления, которые каждому стоит открыть и испытать лично“, - сказала руководитель по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон.

На 0 и 1 этажах центра Solaris кипела жизнь: малые производители предлагали свои лучшие сыры, заготовки, вина, мясные продукты и многое другое. Присутствующие могли не только насладиться богатым выбором, но и воспользоваться уникальными возможностями дегустации. Мероприятие – это отличная платформа поддержки местных фермеров и производителей, которая приносит в самый центр столицы свежие и качественные продукты прямиком из сельских регионов.

Праздничную атмосферу создавал ведущий – любимый народом музыкант Ялмар Вабарна. Специальными гостями мероприятия стали победительница эстонского конкурса MasterChef Яна Гузанова, а также автор популярных книг по кулинарии и блогер Мари-Лийс Иловер, которые пробовали предлагаемые продукты и выбирали своих фаворитов.

„День хуторской еды – не просто гастрономическое событие, это еще и общественное мероприятие, подчеркивающее важность сельской жизни в Эстонии и устойчивость производства продуктов питания. Каждый раз, поддерживая малых производителей, мы способствуем тому, чтобы у местных фермеров и ремесленников была возможность развиваться и расти“, - добавила Лепиксон.

День хуторской еды подтвердил, что малые производители Эстонии могут предложить нечто особенное каждому гурману. Событие сделало местные продукты ближе к широкой публике, предоставив возможность открыть и поддержать настоящие таланты родной страны. Популярность мероприятия доказала, что интерес к местной еде сейчас выше, чем когда-либо.