„Попробуем дотянуть до конца шоу трезвыми“. Estonian Music Awards 2025 объявили ведущих гала-вечера

Ведущие церемонии, Анне Вески и Bedwetters, чрезвычайно рады предстоящему сотрудничеству, которое выведет их далеко за пределы зоны комфорта. Для Анне Вески это первый опыт ведения церемонии награждения Eesti Muusikaauhinnad, но у нее есть личная связь с этим событием. „Предложение стать ведущей церемонии Eesti Muusikaauhinnad было для меня неожиданным. Я немного подумала, сразу не ответила, и пришла к выводу, что почему бы и нет. Я ведь всю жизнь на сцене, и быть ведущей на таком важном для эстонских музыкантов мероприятии — большая честь. К тому же, у меня самой была честь получить престижную награду „Вклад в эстонскую музыку“. Остается надеяться, что награды достанутся лучшим“.

Для группы Bedwetters, которая в прошлом году получила четыре номинации и три победы, роль ведущих мероприятия — это новый опыт: „Предложение стать ведущими было для нас большим сюрпризом. Мы довольно быстро решили согласиться, потому что просто не умеем говорить „нет“. На самом деле причина в том, что в январе у нас почти нет концертов, но банк по-прежнему считает, что ипотеку нужно выплачивать. Надеемся оправдать высокие ожидания организаторов, продюсеров и всех участников, но ничего обещать не будем — попробуем насладиться моментом и хотя бы дотянуть до конца шоу в трезвом виде“.

Традиционно Союз производителей фонограмм Эстонии награждает самых выдающихся музыкантов, исполнителей и авторов. На церемонии Eesti Muusikaauhinnad 2025 будет вручено около двадцати наград, победителей которых определит жюри из более чем 100 музыкальных экспертов.

На премию могут претендовать альбомы, песни и музыкальные видео, выпущенные в период с 01.12.2023 по 30.11.2024 и соответствующие правилам участия, которые можно найти на официальном сайте мероприятия. Жюри начнет работу в декабре. На данный момент в списке кандидатов более 120 альбомов.