Культура
24.10.2024, 08:03

В Рийгикогу открылась выставка национального украинского костюма – на открытии присутствовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

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В Рийгикогу открылась выставка национального украинского костюма
В Рийгикогу открылась выставка национального украинского костюма
ФОТО: Erik Peinar | Erakogu

В вестибюле Рийгикогу открылась выставка национального украинского костюма. С помощью национального костюма представили разнообразие и историю десяти этнографических регионов Украины. Выставку „Украинский колорит“ открыли спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам Лаури Хуссара, Эстонию и Украину объединяет печальный культурно-исторический факт: коммунистический режим пытался украсть у наших народов национальные костюмы и уничтожить наше национальное самосознание. „Этот момент в истории показывает, насколько жестоким и криминальным может быть человеческое поведение. В наши дни Россия агрессивно атаковала свободную Украину. Обязанность Эстонии – помогать Украине всеми возможными способами, пока Украина не одержит победу в этой войне. Мы хотели бы, чтобы как эстонцы, так и украинцы познали времена, когда мы с радостью сможем носить нашу традиционную одежду, не боясь, что кто-то может попытаться ее отнять“, – сказал Лаури Хуссар.

Хуссар отметил, что мы должны выступать за сохранение наших национальных наследия, цветов, костюмов и самосознания. „Мы вместе в этой борьбе, но и вместе радуемся, открывая эту полную красок выставку“, – сказал Хуссар.

Руслан Стефанчук поблагодарил народ Эстонии и страну за оказанную поддержку. „Мы находимся далеко от Украины, но благодаря этой выставке можно приобщиться к нашему культурному наследию“, – сказал Стефанчук в своем приветствии.

На выставке „Украинский колорит“ представлены аутентичные традиционные костюмы из десяти этнографических регионов Украины. Эти конкретные наряды были изготовлены в начале и середине прошлого века.

Во всех регионах Украины неотъемлемой частью народного костюма стала украшенная вышитыми узорами сорочка – вышиванка. Эта сорочка и сегодня является элементом повседневной одежды в Украине, и ее зачастую носят и представители других народностей.

На выставке также представлены работы из фарфора украинских мастеров середины 20 столетия – традиционные куклы-мотанки ручной работы в народных костюмах из разных регионов страны, а также вышивки и элементы национальной одежды.

Всего на выставке представлены экспонаты из 13 областей Украины. Экспонаты предоставил Украинский музей, расположенный в Кохтла-Ярве. Выставка подготовлена в сотрудничестве с Конгрессом украинцев Эстонии.

Выставка в вестибюле Рийгикогу будет открыта до 22 ноября. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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