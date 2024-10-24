В Рийгикогу открылась выставка национального украинского костюма – на открытии присутствовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

По словам Лаури Хуссара, Эстонию и Украину объединяет печальный культурно-исторический факт: коммунистический режим пытался украсть у наших народов национальные костюмы и уничтожить наше национальное самосознание. „Этот момент в истории показывает, насколько жестоким и криминальным может быть человеческое поведение. В наши дни Россия агрессивно атаковала свободную Украину. Обязанность Эстонии – помогать Украине всеми возможными способами, пока Украина не одержит победу в этой войне. Мы хотели бы, чтобы как эстонцы, так и украинцы познали времена, когда мы с радостью сможем носить нашу традиционную одежду, не боясь, что кто-то может попытаться ее отнять“, – сказал Лаури Хуссар.

Хуссар отметил, что мы должны выступать за сохранение наших национальных наследия, цветов, костюмов и самосознания. „Мы вместе в этой борьбе, но и вместе радуемся, открывая эту полную красок выставку“, – сказал Хуссар.

Руслан Стефанчук поблагодарил народ Эстонии и страну за оказанную поддержку. „Мы находимся далеко от Украины, но благодаря этой выставке можно приобщиться к нашему культурному наследию“, – сказал Стефанчук в своем приветствии.

На выставке „Украинский колорит“ представлены аутентичные традиционные костюмы из десяти этнографических регионов Украины. Эти конкретные наряды были изготовлены в начале и середине прошлого века.

Во всех регионах Украины неотъемлемой частью народного костюма стала украшенная вышитыми узорами сорочка – вышиванка. Эта сорочка и сегодня является элементом повседневной одежды в Украине, и ее зачастую носят и представители других народностей.

На выставке также представлены работы из фарфора украинских мастеров середины 20 столетия – традиционные куклы-мотанки ручной работы в народных костюмах из разных регионов страны, а также вышивки и элементы национальной одежды.