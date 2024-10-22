ФОТО | Tallinn Fashion Week: смотрите, кто выиграл в этом году "Золотую иглу“

С 1996 года "Золотая игла“ вручается самому выдающемуся модельеру за последние пять лет. „Серебряная игла“ вручается дизайнеру, добившемуся выдающихся результатов за последний год.

В этом году номинантами "Золотой иглы" были Оксана Тандит, Арина Барановская (Iris Janvier) и Тийна Талумеэс.

На "Серебряную иглу" претендовали Карл Йоонас Аламаа, Лизетте Сивард (Mania Grandiosa), Карл-Кристоф Ребане и Йоханна Пайсте (Ärni Blum).

Посмотреть все коллекции можно в нашей галерее:

Tallinn Fashion Week продлится до субботы. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Программа мероприятия: