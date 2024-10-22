Шоубиз
22.10.2024, 22:06

ФОТО | Tallinn Fashion Week: смотрите, кто выиграл в этом году "Золотую иглу“

 
Kuldnõel ja Hõbenõel 2024
Kuldnõel ja Hõbenõel 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня в Таллинне стартовала Неделя моды. Открыла главное модное событие года по традиции церемония вручения премии „Золотая игла“, которую в этом году получила Тийна Талумеэс. Карл-Кристоф Ребане отправился домой с "Серебряной иглой“

„Золотую иглу 2024“ получила Тийна Талумеэс

С 1996 года "Золотая игла“ вручается самому выдающемуся модельеру за последние пять лет. „Серебряная игла“ вручается дизайнеру, добившемуся выдающихся результатов за последний год.

Гала „Золотой иглы 2024“

В этом году номинантами "Золотой иглы" были Оксана Тандит, Арина Барановская (Iris Janvier) и Тийна Талумеэс.

На "Серебряную иглу" претендовали Карл Йоонас Аламаа, Лизетте Сивард (Mania Grandiosa), Карл-Кристоф Ребане и Йоханна Пайсте (Ärni Blum).

Посмотреть все коллекции можно в нашей галерее:

Tallinn Fashion Week продлится до субботы. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Программа мероприятия:

Tallinn Fashion Week 2025

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