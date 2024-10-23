Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще был замешан?

Американского рэпера Шона „Дидди“ Комбса обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, о чем знали двое других знаменитостей, на вечеринке MTV Video Music Awards в 2000 году. Об этом пишет Deadline.

Недавно 37-летняя женщина подала иск против скандального продюсера в федеральный суд Нью-Йорка, в котором она утверждала, что инцидент произошел после того, как она пошла в пустую спальню, чтобы на минутку лечь, потому что почувствовала „головокружение“ от напитка.

„Вскоре после этого Комбс вместе с известным мужчиной и женщиной вошли в комнату. Комбс агрессивно подошел к истице с безумным выражением глаз, схватил ее и сказал: „Ты готова к вечеринке!“ — говорится в иске.

Рэпер, которому на тот момент было 30 лет, якобы „бросил“ девушку, которую в судебных документах назвали Джейн Доу, к другой знаменитости, которую называют „Знаменитостью А“, который продолжил снимать с подростка одежду, поскольку она становилась „все больше и больше дезориентированной“.

После этого девочку изнасиловала „Знаменитость А“, а Пи Дидди и „Знаменитость Б“ (женщина) наблюдали за этим. Впоследствии Комбс также изнасиловал жертву.

В жалобе утверждается, что рэпер пытался заставить жертву заниматься с ним оральным сексом, но она сопротивлялась, ударив его в шею, поэтому он остановился. Затем девочка сбежала из комнаты и попросила отца забрать ее с вечеринки.

„После нападения истица впала в глубокую депрессию, которая продолжает влиять на все аспекты ее жизни“, — говорится в иске.

Хотя имена присутствующих не указаны, в сети начали предполагать, что это могли быть Бейонсе и Jay-Z или Джей Ло, с которой Пи Дидди на тот момент встречался.

Джастин Бибер прервал молчание в социальных сетях на фоне новых обвинений против P. Diddy

На минувших выходных 30-летний канадский поп-исполнитель опубликовал несколько постов в социальных сетях. В них он поделился фотографиями, на которых отдыхает и целуется с женой Хейли. Последний раз Джастин публиковал что-либо на своей странице 3 сентября, почти за две недели до ареста своего бывшего продюсера и наставника. В комментариях подписчики призывают Бибера забыть о ужасах прошлого и P. Diddy. Напомним, прежде появилась информация о том, что Пи Дидди якобы совершал насилие и над своим несовершеннолетним подопечным Джастином Бибером. Поклонники артиста рекомендуют ему пролить свет на эти ужасные события и не молчать, если Бибер дейcтвительно был ​жертвой преступлений.