Культура
24.10.2024, 10:07

ФОТОКОНКУРС | Управа Пыхья-Таллинна ищет фотографии, которые украсят районный календарь на 2025 год

 
Календарь Пыхья-Таллинна
Календарь Пыхья-Таллинна
ФОТО: Põhja-Tallinna Valitsus | Erakogu

„Управа Пыхья-Таллинна приглашает фотолюбителей принять участие в конкурсе, целью которого является подбор иллюстраций для календаря на следующий год. Мы ждем от жителей Пыхья-Таллинна фотографии их любимых мест, очаровательных моментов, местной природы и городского пространства. Из представленных на конкурс работ будет выбрано 14 фотографий, которые украсят районный календарь на 2025 год“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Условия конкурса:

  • Фото должно быть связано с Пыхья-Таллинном.

  • Фото должно быть представлено в полном размере в формате .jpg или .jpeg.

  • Необходимо указать автора, номер телефона автора, а также название работы.

  • Один участник может представить до 3-х работ.

  • Обработка фото разрешена в ограниченном объеме: можно корректировать цвет, контраст и границы кадра. Коллажи и компьютерная графика на конкурс не допускаются.

  • Минимальная длина самой короткой стороны файла — 2500 пикселей.

  • Фото должно быть горизонтальным (landscape).

  • Подпись, дата, copyright и рамка на фото не разрешены.

  • Автор фото дает согласие на использование снимка в календаре района.

Из всех фотографий, соответствующих условиям, жюри выберет 14 самых подходящих и выдающихся работ, которые украсят календарь района Пыхья-Таллинна на 2025 год. Календари будут использоваться как подарок от района. Авторы выбранных работ также получат календарь в подарок.

Фотографию или ссылку на загруженные фото следует отправить до 14 ноября 2024 года на электронную почту helen.lill@tallinnlv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии