ФОТОКОНКУРС | Управа Пыхья-Таллинна ищет фотографии, которые украсят районный календарь на 2025 год

„Управа Пыхья-Таллинна приглашает фотолюбителей принять участие в конкурсе, целью которого является подбор иллюстраций для календаря на следующий год. Мы ждем от жителей Пыхья-Таллинна фотографии их любимых мест, очаровательных моментов, местной природы и городского пространства. Из представленных на конкурс работ будет выбрано 14 фотографий, которые украсят районный календарь на 2025 год“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.