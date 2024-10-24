ФОТОКОНКУРС | Управа Пыхья-Таллинна ищет фотографии, которые украсят районный календарь на 2025 год
„Управа Пыхья-Таллинна приглашает фотолюбителей принять участие в конкурсе, целью которого является подбор иллюстраций для календаря на следующий год. Мы ждем от жителей Пыхья-Таллинна фотографии их любимых мест, очаровательных моментов, местной природы и городского пространства. Из представленных на конкурс работ будет выбрано 14 фотографий, которые украсят районный календарь на 2025 год“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Условия конкурса:
Фото должно быть связано с Пыхья-Таллинном.
Фото должно быть представлено в полном размере в формате .jpg или .jpeg.
Необходимо указать автора, номер телефона автора, а также название работы.
Один участник может представить до 3-х работ.
Обработка фото разрешена в ограниченном объеме: можно корректировать цвет, контраст и границы кадра. Коллажи и компьютерная графика на конкурс не допускаются.
Минимальная длина самой короткой стороны файла — 2500 пикселей.
Фото должно быть горизонтальным (landscape).
Подпись, дата, copyright и рамка на фото не разрешены.
Автор фото дает согласие на использование снимка в календаре района.
Из всех фотографий, соответствующих условиям, жюри выберет 14 самых подходящих и выдающихся работ, которые украсят календарь района Пыхья-Таллинна на 2025 год. Календари будут использоваться как подарок от района. Авторы выбранных работ также получат календарь в подарок.
Фотографию или ссылку на загруженные фото следует отправить до 14 ноября 2024 года на электронную почту helen.lill@tallinnlv.ee.