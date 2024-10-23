Умер звезда сериала „Спасатели Малибу“

Как пишет издание People, о смерти артиста рассказал Мэтт Фелкер - его близкий друг, который выпустил документальный сериал „После „Спасателей Малибу“: Мгновение на солнце“. Он сообщил, что актера не стало 20 октября. На момент смерти Майклу было 67 лет. Он ушел из жизни из-за „сердечных осложнений“. Свои последние дни артист провел в окружении родных.

„Я видел Майка в последний раз, когда он был в сознании, и он посмотрел на меня и в типичной для него манере сказал: „Ты как раз вовремя“, - вспомнил Фелкер.

Также смерть Ньюмана прокомментировал актер Дэвид Хассельхофф, который снимался в „Спасателях Малибу“. Он поделился совместным кадром с коллегой, а в подписи к нему назвал артиста „удивительным человеком“.

„Ньюман был воином. Он буквально спас мне жизнь по меньшей мере 4 раза. Он стал великим актером. Нам всем будет его не хватать“, - написал Дэвид.

Что известно о Ньюмане

Майкл Ньюман стал известным в 90-х, когда присоединился к актерскому составу сериала „Спасатели Малибу“. Он сыграл в 150 эпизодах и был единственным настоящим спасателем на съемочной площадке, хотя на самом деле работал пожарником.

Во время съемок он не покидал свою основную профессию и продолжил работать после завершения сериала. В 50 лет у Ньюмана диагностировали болезнь Паркинсона.