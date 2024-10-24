ВИДЕО | Забыла штаны? Оголенная Бьянка Цензори под руку с Канье Уэстом сходила на шоппинг в Токио

Бьянка Цензори в откровенном наряде 22 октября была замечена в Токио в торговом районе Гинза со своим мужем Канье Уэстом во время посещения одного из торговых центров, сообщает TMZ .

29-летняя архитектор и 47-летний рэпер держались за руки, когда они с охраной проходили через магазин. Для шоппинга Бьянка, которая любит эпатировать публику своим внешним видом и пикантными нарядами, выбрала черные колготки и укороченный топ с открытой спиной. Свой откровенный образ она дополнила кепкой, надетой задом наперед, и туфлями с открытой пяткой на каблуках. Бьянка явно чувствовала себч некомфортно, постоянно отдергивала и попраляла топ. 47-летний же Канье выглядел непринужденно в черной куртке с накладными карманами, широких брюках и кроссовках.