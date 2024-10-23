ФОТО| Беременная Кейли Сюкияйнен сияла на Таллиннской неделе моды
Телеведущая Кейли Сюкияйнен, которая несколько недель назад объявила о предстоящем рождении ребенка, во вторник вечером посетила показ „Золотая игла 2024“ в рамках Таллиннской недели моды.
Вместе с подругой, бывшей первой ракеткой Эстонии Аннетт Контавейт, на мероприятие пришла и Кейли. Это было первое публичное мероприятие, которое телеведущая посетила после объявления о своей беременности. Хотя на фотографиях, где она раскрыла важную новость, Кейли была в обтягивающем платье, на неделе моды она появилась в свободной блузе. Благодаря стильному предмету одежды телеведущая могла бы еще дольше скрывать свою беременность.
В любом случае, большой интерес к Кейли положительно сказался на ней, поскольку на фотографиях её сияние сразу бросается в глаза.