ФОТО| Беременная Кейли Сюкияйнен сияла на Таллиннской неделе моды

Вместе с подругой, бывшей первой ракеткой Эстонии Аннетт Контавейт, на мероприятие пришла и Кейли. Это было первое публичное мероприятие, которое телеведущая посетила после объявления о своей беременности. Хотя на фотографиях, где она раскрыла важную новость, Кейли была в обтягивающем платье, на неделе моды она появилась в свободной блузе. Благодаря стильному предмету одежды телеведущая могла бы еще дольше скрывать свою беременность.