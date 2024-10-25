Шоубиз
25.10.2024, 15:03

Группа „Океан Эльзы“ ошеломила заявлением, сколько средств собрала для ВСУ с пяти концертов в Киеве

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Intervjuu Okean Elzq
Intervjuu Okean Elzq
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Украинская группа „Океан Эльзы“ отыграла пять концертов в киевском Дворце спорта и уже подвела итоги.

В частности, коллектив раскрыл, какую немалую сумму средств удалось собрать для защитников. Музыканты устраивали аукцион, где продавали мерч, а также часть денег с продажи билетов переводили на нужды ВСУ. Всего удалось собрать 10 миллионов 557 тысяч гривен (примерно 237 500 евро).

„Все мы с вами стали не просто участниками события, когда снова были вместе в невероятной атмосфере тепла, искренности, взаимоподдержки, но и помогли нашим защитникам на 10 557 000 гривен“, — говорится в сообщении группы.

Учасники „Океана Эльзы“ поделились, что 10 миллионов 200 тысяч пойдут на помощь защитникам. В частности, музыканты проконсультируются с командирами бригад, закупят необходимые вещи и после этого представят отчет. При этом 357 тысяч, именно столько было собрано на благотворительном аукционе, пойдут на закупку медицинских автомобилей для боевых медиков, которые крайне необходимы на фронте.

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