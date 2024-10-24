The Offspring в следующем году выступят в Латвии
Нас всех можно поздравить – долгожданный момент выступления The Offspring в Риге настал. Да-да, именно так, приглашают вас на концерте легендарных гигантов панк-рока The Offspring на Arena Riga 5 октября 2025 года. Группа не устает удивлять и будоражить слушателей своей энергией и оригинальным стилем, предлагая свежий материал в своем последнем альбоме „Supercharged“, который в очередной раз подтверждает ее значимость в музыкальном мире. Поклонников ожидает мощное звучание, продолжающее традицию сочетания классического панк-рока с современным подходом. В рамках тура к ним в качестве специальных гостей присоединятся канадские звезды Simple Plan.
The Offspring – одна из самых популярных американских групп всех времен, благодаря которой панк-рок внезапно приобрел известность в девяностых. Многолюдные концерты, узнаваемые с первой секунды песни, более 40 миллионов проданных альбомов, – и это, конечно, если не считать тех слушателей, которые ничего не покупают, а спокойно берут послушать у друга или святого и терпеливо ждут, пока 21-й век увеличит и без того впечатляющие показатели численности сегодняшних слушателей группы на стриминговых платформах. Видеоклипы группы когда-то активно крутили по музыкальным телеканалам не только в ночные часы, куда раньше „отправляли“ более громкую и агрессивную рок-музыку, но и в течение дня, когда к телевизорам „прилипали“ даже дети. И вот теперь все они выросли, чтобы с шумом отпраздновать сорокалетие The Offspring.
The Offspring относят к жанру, именуемому поп-панком, источник которого найти нетрудно – это панк-рок. Термин эпизодически появлялся уже во второй половине семидесятых, когда речь заходила о Ramones, Blondie и The Police, но в девяностых он пережил новый бум беспрецедентной силы – The Offspring вместе с Green Day и Blink-182 стали звездами арены и хедлайнерами самых больших фестивалей. На сегодня The Offspring продали более 40 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру и стали не только пионерами панк-рока, но и одной из самых продаваемых групп всех времен за всю широкую, разнообразную и многолетнюю историю рок-музыки.
Но и это еще не все! В этом году The Offspring после более чем десятилетнего перерыва порадовали своих фанатов новым – уже одиннадцатым – студийным альбомом „Supercharged“. За это время в жизни группы произошло не одно волнующее событие, подтвердившее значение The Offspring для очень широкого диапазона поколений: на двух разных концертах к ним на сцене в качестве почетных гостей присоединились две мега звезды. Один из них – самый актуальный на данный момент певец Эд Ширан. Другой – Брайан Мэй, гитарист легендарной группы Queen, которая уже давно вписана золотыми буквами в историю рока. Хиты „Pretty Fly (For a White Guy)“, „Why Don’t You Get A Job“, „Self Esteem“ или „Come Out and Play“ известны даже тем, кто, вероятно, никогда не слышал термина „панк-рок“.