The Offspring в следующем году выступят в Латвии

The Offspring – одна из самых популярных американских групп всех времен, благодаря которой панк-рок внезапно приобрел известность в девяностых. Многолюдные концерты, узнаваемые с первой секунды песни, более 40 миллионов проданных альбомов, – и это, конечно, если не считать тех слушателей, которые ничего не покупают, а спокойно берут послушать у друга или святого и терпеливо ждут, пока 21-й век увеличит и без того впечатляющие показатели численности сегодняшних слушателей группы на стриминговых платформах. Видеоклипы группы когда-то активно крутили по музыкальным телеканалам не только в ночные часы, куда раньше „отправляли“ более громкую и агрессивную рок-музыку, но и в течение дня, когда к телевизорам „прилипали“ даже дети. И вот теперь все они выросли, чтобы с шумом отпраздновать сорокалетие The Offspring.

The Offspring относят к жанру, именуемому поп-панком, источник которого найти нетрудно – это панк-рок. Термин эпизодически появлялся уже во второй половине семидесятых, когда речь заходила о Ramones, Blondie и The Police, но в девяностых он пережил новый бум беспрецедентной силы – The Offspring вместе с Green Day и Blink-182 стали звездами арены и хедлайнерами самых больших фестивалей. На сегодня The Offspring продали более 40 миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру и стали не только пионерами панк-рока, но и одной из самых продаваемых групп всех времен за всю широкую, разнообразную и многолетнюю историю рок-музыки.