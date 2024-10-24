Варвара Шмыкова в эфире „Кофе+“: после отъезда из России творческая жизнь стала качественнее

Ведущие утренней передачи поинтересовались у актрисы, как развивается её карьера после начала войны, ведь Варвара с семьёй покинула Россию после полномасштабного вторжения в Украину.

„Это было непростое начало моего тридцатилетия. Творческая жизнь складывается довольно интересно, она стала качественнее. У меня есть кинопроекты, театральные проекты, и скоро будет спектакль на немецком языке в Большом немецком театре. Всё как-то происходит само собой.

Вот спектакль, который я скоро привезу к вам, — это моё детище. Я придумала его вместе с товарищами — драматургами и продюсерами. Мы сидели в Zoom и буквально за месяц его сочинили. Это спектакль-диалог. Мне нравится думать, что это что-то вроде театрального стендапа“.