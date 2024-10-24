ФОТО | Скандальная эстонская светская львица заменила свой Porsche на новый, потому что тот не подходит к её аутфиту

В августе Бригитте Сюзанне Хунт исполнила свою давнюю мечту. Ранее ездившая на одной из моделей Mercedes Benz, светская львица приобрела себе новый автомобиль — черный Porsche Panamera.

Бригитте поделилась кадрами с новым четырехколесным другом в социальных сетях. „Добро пожаловать домой, Porsche Panamera“, — написала она в Instagram.

В Facebook Хунт рассказала больше о своем новеньком Porsche. Там она написала, что теперь сидит за рулем Panamera GT Turbo 4.0. „Мечта сбылась. На пути стоять не следует. Большие черные крылья стали еще сильнее, чем весной. Круг мужчин стал еще меньше. Спасибо фанатам и хейтерам. Я стала сильнее и еще получила Panamera“, — написала звезда соцсетей.

Через пару месяцев контентмейкер решила поменять черный Porsche на белый. „Сегодня посмотрела на свой наряд, и подумала, что черный Porsche мне не подходит“, — показала она свой полностью белый наряд. „Ой, не знаю, возьму, ка белый вместо этого.“

Можно предположить, что у Бригитте есть возможность так легко менять Porsche в рамках текущего сотрудничества.

Когда Бригитте начала разъезжать на своем первом черном Porsche и поделилась этим с подписчиками в соцсетях, свои мнения высказали и блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг. Тогда они комментировали пятую серию „Одна неделя с Бригитте Сюзанной Хунт“.

„Теперь мужчинам еще сложнее будет ее заполучить. Она не сможет взять парня, у которого машина хуже, чем у нее“, — отметил Андрей в видео. Робин ответил, что если мужчина хочет Бригитте, ему придется приехать на танке.