„Королева по имени Гена“: В Таллинне покажут фильм о российской оппозиционной драг-квин

Этот документальный фильм режиссёрки Агнии Галдановой наделал много шума по всему миру, от Южной Кореи до США. Фильм получил множество призов престижных кинофестивалей и является кандидатом в номинанты на премию „Оскар“.

„Королева по имени Гена“ — это эмоциональный портрет бунтующей квир-артистки на фоне протестов и войны. Главная героиня Дженна Марвин устраивает радикальные перфомансы в России, чтобы изменить представление людей о красоте и гендере и протестовать против войны России в Украине.

Дженна Марвин выросла в Магадане, и уже там она бесстрашно выходила на улицу в квир-образах. Яркие костюмы из переработанных материалов и огромные каблуки были для неё не только способом самовыражения, но и вызовом обществу, которому пора изменить представления о красоте и гендерных нормах. Это становится новой формой искусства и активизма, но жизнь Дженны оказывается в опасности.

„Мне нравится идея, что люди могут испытывать разные эмоции, глядя на мое искусство, — от гнева и страха до радости“, — говорит Дженна.

Мы приглашаем вас увидеть этот фильм 30 октября в 19.00 в кинотеатре Artis, а после показа пообщаться с одним из создателей фильма, продюсером Игорем Мякотиным.

Игорь Мякотин — номинант на премию „Эмми“ и лауреат премии BAFTA кинорежиссер, продюсер. Среди его работ фильм „Welcome to Chechnya“, фильм, рассказывающий о преступлениях против ЛГБТК-людей в Чечне.

Игорь Мякотин является стипендиатом Sundance Production Fellow 2022 и был назван одним из „40 Under 40“, работающих в документальной индустрии по версии DOC NYC. Ранее Игорь снял два отмеченных наградами короткометражных фильма, был удостоен гранта Davis Peace and Diplomacy в Международном доме в Нью-Йорке.

Игорь является членом Академии телевизионных искусств и наук и выпускником NextDoc.

Фильм будет показан на русском языке с эстонскими и английскими субтитрами, а беседа с Игорем пройдет на английском языке.

Билеты на сайте кинотеатра Artis по ссылке