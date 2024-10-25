ВИДЕО | Визажист Таллиннской недели моды: „Кожа у моделей бывает не в самом лучшем состоянии, но нет ничего непоправимого“

В интервью Анна рассказала о том, как справляется с требованиями модельеров и претензиями моделей, что делает в экстренных ситуациях, когда макияж приходится переделывать на бегу, и как на ее взгляд экстремальные подиумные образы перекликаются с реалиями современной красоты.

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„Дизайнер нам говорит, что мы должны делать, дает референс, и не допустимо, чтобы модель приходила накрашенная“, – говорит Анна, объясняя, что визажист не делает макияж моделям так, как ему хочется.

„Кожа у моделей бывает не в самом лучшем состоянии: постоянные перелеты, неправильное питание – все влияет. Модели сами приходят и говорят, что у них что-то пошло не так, но я говорю, что ничего страшного, для этого есть визажисты, которые могут все красивенько сделать, выравнять кожу, намазать серумами, кремами. Все можно исправить! Главное, уверенность в себе!“, – говорит Анна, уверяя, что нет ничего непоправимого.

Обсудили с Анной и тренд на натуральность. Визажист считает, что это понятие очень растяжимое и у каждого свое представление на этот счет: „У каждого свое понимание натуральности и естественности. Кто-то считает, что очень натурально стрелки каждый день носить, кто-то считает, что вообще не надо краситься и это будет натурально. Я же люблю делать очень естественный макияж: чтобы была красивая кожа, румяна, контуринг, брови. Любой макияж для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Любой макияж прекрасен“.