ПОДКАСТ | „Девственность я потеряла только в 27 лет“: таллиннский трансгендер о самопознании и переходе из мужчины в женщину

Жизнь в несоответствии: как все начиналось

С самого детства Виктория воспитывалась как мальчик. Социальные ожидания диктовали определенный сценарий – хорошая работа, семья, дети – все по привычным шаблонам. Однако внутри нее всегда жила борьба с этим образом. Ощущение, что она вынуждена носить маску, появилось рано, но, как она призналась, тогда это было сложно осознать и озвучить.

Одной из ключевых тем разговора стала гендерная дисфория — состояние, когда человек ощущает несоответствие между тем, кто он есть, и тем, кем его воспринимают окружающие. Виктория поделилась, что долго не могла выразить, что именно ее тревожит, ведь это чувство дискомфорта долгое время казалось чем-то „нормальным“. Однако со временем оно накапливалось и стало разрушительным, приведя к депрессии.

Шаги к себе: осознание и принятие

В 26 лет, после долгих лет подавления своих истинных чувств, Виктория начала искать себя. Переломным моментом стало осознание, что её радует возможность быть самой собой. Пройдя через депрессию, Виктория начала медленно менять свою жизнь: работа над внешностью, выбор женской одежды и, главное, принятие себя.

Интересно, что первые шаги в изменении стиля она сделала с помощью стилиста. Это был взрослый и прагматичный подход – Виктория понимала, что не разбирается в моде, и решила обратиться к профессионалу, который помог ей подобрать наряды и изменить образ. Этот опыт стал первым шагом на пути к новому, более целостному восприятию себя.

„Стилист выбрала для меня одежду. Я пошла её мерить. И, в общем, наделала кучу фотографий ещё вполне себе в мужском образе, но в женской одежде. Но я была чрезвычайно рада. Была настолько рада, что... Я сразу же хотела кому-то послать через Телеграм эти фотографии. Я так сильно хотела послать фото, что я даже не посмотрела, куда я послала. А это был групповой чат по играм. Но там все были друзьями. Так что ничего плохого из-за этого не произошло“.

Полную версию подкаста с трансперсоной Викторией можете послушать прямо здесь:

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