ФОТО | Настоящая секс-бомба! Алика Милова оголила свой животик на Таллиннской неделе моды

В первый вечер, когда вручали „Золотую иглу“, Алика была облачена в полностью черный кожаный костюм. На второй вечер певица выбрала гораздо более смелый наряд. Она надела короткие джинсовые шорты и куртку, продемонстрировав свой подтянутый живот. Наряд завершали стильные сапоги до колен и сумочка из дома моды Dior.

Если во второй день модной недели Алика напоминала поп-звезду 90-х в джинсовом наряде, то на вручение „Золотой иглы“ она пришла в образе настоящей рок-дивы. Она была в куртке дизайнера Рика Оуэнса, который постоянно сотрудничает с Томми Кэшем, а штаны были из коллекции эстонского дизайнера Кэрол От. Обувь была от бренда Steve Madden, а сумочка снова от модного дома Dior.