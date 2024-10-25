ФОТО | Анита Сибул пришла на Таллиннскую неделю моды полуголой, зато с сумкой, которая стоит как несколько средних зарплат

Девушка с более чем 34 000 подписчиков в Instagram в среду вечером удивила других гостей Таллиннской недели моды не только откровенным нарядом, но и особенно роскошным аксессуаром. Она выбрала оранжевую модель Louis Vuitton Alma из своей коллекции сумок.

Купить этот аксессуар не так-то просто, поскольку на сайте Louis Vuitton указано, что цена такой сумочки может достигать более 7 200 евро.

В первый вечер Таллиннской недели моды Анита также была одета в довольно откровенное платье. На вручение „Золотой иглы“ во вторник вечером она надела полупрозрачное платье от Лийны Кулу, туфли на высоком каблуке Alexander McQueen и сумку, которую купила в Сингапуре. На своем аккаунте в Instagram она подразнила подписчиков фотографией кольца Cartier, которое, как она утверждает, купила сама. Цена кольца, о котором идет речь, составляет 2000 евро.