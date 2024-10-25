София Ротару вернулась в Киев и показала новое фото: как изменилась артистка

Народная артистка прибыла в столицу Украины, чтобы почтить память покойного мужа - музыканта Анатолия Евдокименко. Он ушел из жизни 22 года назад, 23 октября 2002 года. София Михайловна в памятный день посетила могилу любимого на Байковом кладбище и сделала снимок возле нее.

Знаменитость поделилась кадром в своем Instagram, а подписи к нему была лаконичной. В частности, она написала: „Единственный“, и добавила смайлик в форме красного сердца, а также указала сегодняшнюю дату 23.10.2024.

На фото Ротару показалась в джинсах, коричневой жилетке, свитере и шарфе, а также в неизменном аксессуаре - очках.

Пока точно неизвестно, опубликовала ли исполнительница старый снимок или свежий. Однако, судя по дате, вероятно, знаменитость действительно приехала в Киев.

Ротару и Евдокименко поженились в 1968 году и жили вместе более 30 лет, до смерти мужчины в 2002 году. У супругов родился сын Руслан Евдокименко, которому сейчас 54 года. После смерти Анатолия певица больше не выходила замуж.

Ранее ходили слухи, что София Михайловна приобрела роскошную виллу на берегу моря в Сардинии, Италия. Там она якобы живет вместе с сыном и невесткой. Однако ее сестра Аурика утверждала, что артистка не выезжала за границу и живет в своем столичном имении в Конча-Заспе в Украине.