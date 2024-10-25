Вечер перестает быть томным: Laif караоке запускает новый проект – караоке-батлы! Участвовать может каждый
31 октября в 19:00 в Laif Karaoke Club стартует новый современный проект – караоке-баттлы! Если ты любишь петь и мечтаешь выиграть классные призы — самое время собрать свою команду и заявить о себе!
На этом вечере гостей ждёт не просто пение, а настоящее соревнование на сцене, где участники будут не только демонстрировать свои вокальные способности, но и соревноваться в смекалке, юморе и находчивости!
В программе:
Музыкальные задания, которые проверят ваши знания и творческие способности.
Модные танцевальные челленджи — блесните не только голосом, но и танцевальными навыками!
Также Laif Karaoke Club приглашает гостей насладиться вкусными блюдами и напитками — идеальное дополнение к незабываемому вечеру.
Вход бесплатный!
Регистрация команд и бронь столов по телефону: 53411541